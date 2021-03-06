Двоюродный брат Холанда забил 64 гола в 37 матчах

Нападающий молодёжной команды "Молде" Альберт Браут Тьяланд имеет сумасшедшую статистику.

17-летний футболист отличился 64 раза в последних 37 матчах, то есть в среднем он забивает 1,73 гола за игру.

Тьяланд является двоюродным братом форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

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