Двоюродный брат Холанда забил 64 гола в 37 матчах

Теги боруссия дортмундэрлинг холандмолде

Двоюродный брат Холанда забил 64 гола в 37 матчах

Нападающий молодёжной команды "Молде" Альберт Браут Тьяланд имеет сумасшедшую статистику.

17-летний футболист отличился 64 раза в последних 37 матчах, то есть в среднем он забивает 1,73 гола за игру.

Тьяланд является двоюродным братом форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Не пропустите: "Манчестер Сити" будет фаворитом в борьбе за Холанда, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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