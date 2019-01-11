Двух игроков "Барселоны" уличили в синхронной симуляции
Сразу двух игроков "Барселоны" уличили в симуляции во время матча 1/8 финала Кубка Короля против "Леванте".
При розыгрыше углового у ворот "сине-гранатовых" вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Серхио Бускетс синхронно рухнули на газон, а на повторах чётко видно, что сделали они это исключительно по собственной инициативе.
Nivel de actuación— Luís Miguel (@luismiar1989) 10 января 2019 г.
Así como los jugadores de Barcelona
Contratado pic.twitter.com/O5zrx8cWk4
Busquets and Cillessen with a perfect synchronized dive pic.twitter.com/dR4979hc6Z— Troll Football Media (@Troll__Footbal) 11 января 2019 г.
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|18
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|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
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|16
|20
|Уэска
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|11