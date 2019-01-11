Двух игроков "Барселоны" уличили в синхронной симуляции

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Двух игроков "Барселоны" уличили в синхронной симуляции

Сразу двух игроков "Барселоны" уличили в симуляции во время матча 1/8 финала Кубка Короля против "Леванте".

При розыгрыше углового у ворот "сине-гранатовых" вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Серхио Бускетс синхронно рухнули на газон, а на повторах чётко видно, что сделали они это исключительно по собственной инициативе.

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