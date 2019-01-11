Двух игроков "Барселоны" уличили в синхронной симуляции

Сразу двух игроков "Барселоны" уличили в симуляции во время матча 1/8 финала Кубка Короля против "Леванте".

При розыгрыше углового у ворот "сине-гранатовых" вратарь Яспер Силлессен и полузащитник Серхио Бускетс синхронно рухнули на газон, а на повторах чётко видно, что сделали они это исключительно по собственной инициативе.

Nivel de actuación



Así como los jugadores de Barcelona



Contratado pic.twitter.com/O5zrx8cWk4 — Luís Miguel (@luismiar1989) 10 января 2019 г.

Busquets and Cillessen with a perfect synchronized dive pic.twitter.com/dR4979hc6Z — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 11 января 2019 г.

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