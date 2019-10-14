Двух игроков сборной Германии обвинили в поддержке войны в Сирии
Скандал разразился вокруг игроков сборной Германии Илкая Гюндогана и Эмре Джана, которые лайкнули пост форварда Дженка Тосуна с военным приветствием отдельных игроков турецкой национальной команды во время матча с Албанией.
Футболисты продемонстрировали жест в поддержку армии Турции, которая начала военную операцию в Сирии. Соответственно в одобрении боевых действий заподозрили и Джана с Гюндоганом.
"Под постом поставили лайк 200 тысяч человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль. За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков - поддержать друга", - прокомментировал произошедшее Гюндоган.
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|М
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|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3