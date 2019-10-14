Двух игроков сборной Германии обвинили в поддержке войны в Сирии

Скандал разразился вокруг игроков сборной Германии Илкая Гюндогана и Эмре Джана, которые лайкнули пост форварда Дженка Тосуна с военным приветствием отдельных игроков турецкой национальной команды во время матча с Албанией.

Футболисты продемонстрировали жест в поддержку армии Турции, которая начала военную операцию в Сирии. Соответственно в одобрении боевых действий заподозрили и Джана с Гюндоганом.

"Под постом поставили лайк 200 тысяч человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль. За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков - поддержать друга", - прокомментировал произошедшее Гюндоган.

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