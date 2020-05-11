Двух игроков "Вальядолида" изолировали после тестов на коронавирус

Два игрока "Вальядолида" и один из тренеров команды отправлены в карантин из-за положительного теста на коронавирус.

Кто именно заразился - не оглашается. Остальные игроки команды продолжают заниматься по индивидуальным программам на базе клуба.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Не пропустите: "Реал" возобновил тренировки на клубной базе| http://soccernews.ru