Двух игроков "Вальядолида" изолировали после тестов на коронавирус

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Двух игроков "Вальядолида" изолировали после тестов на коронавирус

Два игрока "Вальядолида" и один из тренеров команды отправлены в карантин из-за положительного теста на коронавирус.

Кто именно заразился - не оглашается. Остальные игроки команды продолжают заниматься по индивидуальным программам на базе клуба.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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