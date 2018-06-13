Двукратные чемпионы мира готовы удивить Россию: представление сборной Уругвая

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 14

Лучший результат на Чемпионате Мира: победа (ЧМ-1930 и ЧМ-1950)

Гвардейцы: Макси Перейра (124 матча) – в истории и в заявке.

Лучшие бомбардиры: Луис Суарес (49 голов) – в истории и в заявке.

История выступлений на Чемпионатах мира

Сборная Уругвая – победитель двух первых чемпионатов мира. На момент проведения первого мундиаля уругвайцы были самой сильной сборной мира, так как за два года до этого выиграли Олимпиаду-1928. ЧМ-1930 состоялся в Уругвае, это единственный турнир, который прошел без предварительной квалификации, прибыли все, кто хотел. Из-за большого расстояния европейские команды изначально не хотели участвовать, но все же потом 4 сборные отправились в Южную Америку.

Уругвай без особых проблем выиграл свою группу, опередив Румынию и Перу, затем в полуфинале хозяева чемпионата разгромили Югославию, хотя этот матч не обошелся без скандальных решений арбитра. К хозяевам чемпионатом мира судьи всегда относились достаточно лояльно. В той игре Уругвай забил гол после передачи представителя полиции, который стоял за пределами поля и вернул мяч в игру, когда тот улетел в аут. Также арбитры не засчитали один чистый гол югославской сборной. В финале уругвайцы оказались сильнее аргентинцев (4:2).

В следующих двух чемпионатах мира, которые проходили в Европе, Уругвай не участвовал, но уже в 1950 году снова выиграл турнир. В группе у Уругвая был только один соперник, так как Франция снялась с турнира. Боливия была обыграна со счетом 8:0, уругвайцы вышли в финальную группу. В первых двух матчах уругвайцы обыграли шведов и сыграли вничью с Испанией. Перед последней игрой с хозяином турнира Бразилией они занимали второе место. Эта встреча стала заочным финалом (на деле финала на этом турнире не было из-за особенностей регламента).

Бразильцев устраивала ничья, они даже забили первыми гол и были очень близки к победе, однако Уругвай сравнял счет на 66 минуте, а затем и вовсе вышел вперед. 173 тысячи зрителей увидели поражение бразильской сборной, день победы на этом чемпионате мира был объявлен национальным праздником в Уругвае.

Это был последний финал для уругвайской сборной, в дальнейшем они не поднимались выше четвертого места. В 1954 году уругвайцы в полуфинале проиграли мощнейшей сборной Венгрии, а затем уступили в матче за третье место Австрии. В 1970 году уругвайцы снова остановились за шаг до финала, проиграв Бразилии, а затем в утешительном матче уступили команде из ФРГ. Затем долгое время Уругвай не выходил дальше 1/8 финала, мог застрять в группе или же вовсе не пройти через сито квалификации. Относительный успех ждал команду в 2010 году. Уругвай выиграл группу и попал в легкую часть сетки плей-офф. В 1/8 финала он обыграл Южную Корею, а четвертьфинале в драматичном матче одолел Гану. В полуфинале путь уругвайцам преградили голландцы, а в матче за третье место выиграли немцы.

Отбор на ЧМ

Квалификация в Южной Америке была очень интересной и драматичной. Только Бразилия досрочно оформила путевку в Россию, а Венесуэла и Боливия достаточно рано прекратили борьбу, хотя они также влияли на расстановку сил, отбирая очки у команд, которые претендовали на поездку на мундиаль.

Сборная Уругвая избежала нервотрепки в последнем туре, когда сразу шесть команд претендовали на четыре места, небесно-голубые смогли обеспечить себе неплохой задел благодаря успешному старту. В концовке Уругвай не мог выиграть на протяжении четырех матчей, но конкуренты также теряли очки, поэтому команда сумела выйти на ЧМ со второго места.

Заявка на ЧМ

Вратари - Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васко да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Бразилия);

защитники - Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — "Атлетико", Мадрид, Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Лиссабон, Португалия), Макси Перейра ("Порту", Португалия), Гильермо Варела ("Пеньяроль"), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гастон Сильва ("Индепендьенте");

полузащитники - Матиас Весино ("Интер", Милан, Италия), Лукас Торрейра ("Сампдория", Италия), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Бразилия), Карлос Санчес ("Монтеррей", Мексика), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро", Бразилия);

нападающие - Луис Суарес ("Барселона", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Хонатан Урретавискайя ("Монтеррей", Мексика), Максимилиано Гомес ("Сельта", Испания), Кристиан Стуани ("Жирона", Испания).

Оптимальный состав: Муслера, Перейра, Хименес, Годин, Касерес, Весино, Торрейра, Санчес, Родригес, Суарес, Кавани.

Ключевые игроки

У сборной Уругвая есть два форварда мирового уровня Суарес и Кавани, а также очень сильный центральный защитник Годин.

На каждом чемпионате мира Луис Суарес делал запоминающиеся вещи, причем не всегда это были забитые голы. В 2010 году он отличился в матче 1/4 финала против Ганы. Основное время той игры завершилось 1:1, а в концовке дополнительного африканцы устроили штурм ворот соперника и едва не забили гол. После ошибки Муслеры Адийя пробивал по пустым воротам, но Суарес сыграл за вратаря, отбив мяч руками. Форвард получил красную карточку, а арбитр назначил пенальти на 120 минуте. Ганцы уже готовились к историческому выходу в полуфинал, однако в тот вечер разыгрался самый настоящий футбольный триллер с печальным концом для африканской сборной. Суарес же в итоге стал героем Уругвая, пусть на поле его уже не было. Гьян пробил с пенальти в перекладину, а затем в серии одиннадцатиметровых Муслера отбил два удара, Уругвай вышел в полуфинал, где уступил Нидерландам.

Через четыре года Суарес снова отличился, но на этот раз с отрицательной стороны. Он укусил итальянца Кьеллини, за что потом получил четырехмесячную дисквалификацию. Это был не первой случай, Луис кусал Ивановича, выступая за "Ливерпуль", а также Баккала, в бытность игроком "Аякса". Кроме того, не раз он пробовал на зуб соперников и из чемпионата Уругвая. Посмотрим, чем запомнится чемпионат мира в России, с Суаресом скучно не бывает.

Второй ударный форвард – Эдинсон Кавани, на чемпионатах мира он не столь результативен, как Суарес, у него два гола, у Луиса – пять. Но в остальных играх за сборную он забивает исправно, также стабильно клепает голы и на клубном уровне. Последние восемь лет не забивает меньше 25 голов за сезон.

Также в сборной выделяется капитан команды Диего Годин, без которого сложно представить оборонительные построения уругвайской сборной, а также мадридского "Атлетико". В 2016 году он признавался лучшим защитником чемпионата Испании, неоднократно входил в символические сборные Примеры и Лиги чемпионов. Его гол мог принести победу "Атлетико" в ЛЧ-13/14, но "матрасники" не удержали минимальное преимущество и пропустили на 93 минуте от "Реала", в итоге игроки "Атлетико" так и не пришли в себя, "сливочные" вкатили в ворота Куртуа еще три гола в дополнительное время.

Тренер

Оскар Табарес руководит Уругваем на протяжении последних 12 лет. Также стоит сказать, что это его второй заход, ранее он тренировал национальную команду с 1988 по 1990 год. На ЧМ-1990 довел сборную до 1/8 финала, а затем ушел в "Бока Хуниорс", с которой выиграл Апертуру-1992 и Суперкубок Либертадорес. Также он руководил клубами из Уругвая и аргентинским "Велес Сарфилд", засветился и в Европе, где работал с "Кальяри", "Миланом" и "Овьедо". В 2006 он вернулся в сборную Уругвая, выиграл кубок Америки 2011 года и занял четвертое место на ЧМ-2010. Также Табарес установил рекорд по количеству матчей с одной сборной.

Перспективы на ЧМ

Уругвай является фаворитом группы А, но даже победа в квартете, где соперниками являются команды России, Египта и Саудовской Аравии, не даст сборной легкого соперника в 1/8 финала, так как в соседней группе настроены на вход в плей-офф португальцы и испанцы. Но даже если удастся, к примеру, преодолеть барьер в лице Португалии, очень велика вероятность, что в четвертьфинале Уругвай попадет на Францию. Повторить достижение восьмилетней давности, выйдя в полуфинал, будет очень сложно.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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