Двукратный номинант на "Золотой мяч" рассказал об отказе выступать за сборную России

Бывший защитник киевского "Динамо" и "Рейнджерс" Олег Кузнецов признался, что в 1992 году получал предложение выступать за сборную России.

"Мне было 29 лет, сознательный возраст. Я играл в Шотландии вместе с Михайличенко, по контракту года три оставалось. Предложения играть за сборную России были, конечно, но нас обоих отсеяли. Никакие блага нам не нужны были. Если бы были моложе, то, возможно, и возникли бы какие-то мысли, а так... Твоя родина - Украина, тут живут твои близкие. Мы тогда были самодостаточные в финансовом плане - квартиры, дачи, машины в Украине.

Потому мыслей менять что-то, переезжать в Москву, не было. Насколько помню, даже с семьей не советовался - сразу отказался. Сказал, что для нас это неприемлемо. У Михайличенко аналогичная ситуация. Родители тут, в Киеве. Хотя в то время не было никаких предложений играть за Украину. Нас никто особо и не уговаривал отказаться от варианта с Россией. Понятно, что что-то предлагать людям, которым осталось играть 2-3 года на уровне сборных... Особого давления не было. Да и вызывать нас из "Рейнджерс" - это материальный вопрос. Оплатить билеты на самолёт уже было проблемой для федерации", - сказал Кузнецов.

Сейчас 56-летний специалист является тренером и возглавляет молодёжную сборную Украины (U-19).

В 1988 и 1989 годах Кузнецова номинировали на награду "Золотой мяч", вручаемую журналом France Football.

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