Дядя Гризманна объяснил причину неудач француза в "Барселоне"

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Дядя Гризманна объяснил причину неудач француза в "Барселоне"

Эммануэль Лопес, дядя нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, рассказал о проблемах своего племянника в каталонской команде.

"Я был уверен, что в первые полгода не всё будет гладко, но этот период уже растянулся на год. Об этом не принято говорить, но в "Барсе" работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определённым людям. Поэтому ничего и не получается", - цитирует Лопеса AS.

В этом сезоне 29-летний Гризманн забил 2 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах за "Барсу". Летом 2019 года его купили за 120 миллионов евро.

Ранее бывший агент француза выразил мнение, что проблемы форварда в "блаугране" возникли из-за Лионеля Месси.

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