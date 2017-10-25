Дядюн: "Многие команды РФПЛ отнеслись к кубку легкомысленно"
Форвард "Ростова" Владимир Дядюн высказался о неудачах клубов Премьер-Лиги в текущем розыгрыше кубка России.
"Многие команды РФПЛ легкомысленно отнеслись к 1/16 финала, когда им в соперники достались команды из ФНЛ и ПФЛ. Все хотели обойтись малой кровью и в итоге не показали должной самоотдачи. Но к нашему клубу это не относится. Что касается сетки - сейчас все мысли об "Амкаре". Прежде всего нам нужно пройти этот раунд", - цитирует 29-летнего нападающего чемпионат.com.
Напомним, Кучук анонсировал усиление "Ростова" в январе. | soccernews.ru
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