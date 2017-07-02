Дядюн может перейти в "Ростов"



Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн близок к переходу в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист в данный момент находится на сборе "Ростова" на просмотре и принял участие в товарищеском матче против клуба "Млада Болеслав" (3:1).

Стоит отметить, что форвард уже выступал за ростовчан в 2008 году на правах аренды.

В минувшем сезоне 28-летний Дядюн не провел за "Рубин" ни одного матча.

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