Дядюн покинул "Рубин"

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Дядюн покинул "Рубин""Рубин" расторг контракт с нападающим Владимиром Дядюном.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

По информации клуба, стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне в составе "Рубина" Дядюн не играл. 

Читайте: Ростов" не будет покупать Дядюна  | soccernews.ru

 

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