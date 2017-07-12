Дядюн: "Я подписал контракт с "Ростовом"



Бывший нападающий "Рубина" Владимир Дядюн заявил, что он перешел в "Ростов".

"Буквально десять минут назад подписал контракт с "Ростовом". Соглашение рассчитано на два года", - приводят слова Дядюна российские СМИ.

29-летний форвард достался ростовскому клубу в статусе свободного агента. Стоит отметить, что Дядюн ранее уже выступал за "Ростов" в 2008 году.

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