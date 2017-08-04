Дядюн забил впервые с весны 2015 года

Форвард "Ростова" Владимир Дядюн в матче четвёртого тура чемпионата России против "Анжи" прервал свою длительную сухую серию.

Гол в ворота махачкалинской команды стал для 29-летнего футболиста первым с 18 апреля 2015 года.

Тогда Дядюн забил за "Рубин" в поединке с "Уралом".

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