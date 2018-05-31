Дяк принес победу Румынии в товарищеском матче с Чили
Сборная Румынии в товарищеском матче обыграла Чили. Стоит отметить, что чилийцы почти полтора тайма играли вдесятером и пропустили решающий гол в самом конце поединка.
Румыния – Чили - 3:2 (1:1)
Голы: Станчу, 13 - 1:0, Марипан, 32 - 1:1, Рейес, 52 - 1:2, Дяк, 66 - 2:2, Будеску, 84 - 3:2
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Неделчару (Бэлаше, 60), Тошка, Бензар, Станчу, Чикылдэу (Будеску, 66), Ротарю (Дяк, 53), Неделку (Бэлуцэ, 71), Грозав (Кипчу, 53), Цукудян (Пушкаш, 74).
Чили: Кольяо, Марипан, Лихновски, Вегас (Альборноз, 46), Медель (Мора, 73), Рейес, Сагаль, Родригес (Энрикес, 41), Вальдес (Мартинес, 85), Диас (Бисама, 77), Кастильо.
Удаление: Кастильо (30).
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