Дьяков перешел в "Сивасспор"

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Дьяков перешел в "Сивасспор"
Российский защитник Виталий Дьяков стал игроком "Сивасспора", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, достался туркам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2019 года.

28-летний Дьяков ранее выступал за "Локомотив", "Сочи-04", "Губкин", "Ростов", "Динамо" и "Томь". Обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.

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