Дьяков поделился мыслями о людях нетрадиционной сексуальной ориентации

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Дьяков поделился мыслями о людях нетрадиционной сексуальной ориентации

Бывший защитник "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков рассказал, как относится к ЛГБТ сообществу.

"Просто я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет. Я их не люблю, не уважаю. В Европе нормально, что мальчики носят женскую одежду, а девочки - мужскую. В России, думаю, никогда такого не будет. И гей-парадов не было - к чему этот цирк вообще? Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома.

Моя позиция никогда не изменится. Может, это воспитание - я рос в полноценной нормальной семье. Может, со временем пришло.

Смотришь на западных звезд - мальчика одевают под девочку. Дети Анджелины Джоли, Меган Фокс, куча историй. У них в школах преподают, что геи и лесбиянки – это нормально.

Понятно, что не все геи наряжаются девочками или наряжают так детей, но все равно не хотел бы с такими общаться", - цитирует Дьякова Sport24.

Ранее 31-летний футболист рассказал, что в 2015 году мог стать игроком "Спартака".

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