Дьяков поделился мыслями о людях нетрадиционной сексуальной ориентации
Бывший защитник "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков рассказал, как относится к ЛГБТ сообществу.
"Просто я не люблю геев. Для кого-то это нормально, но для меня нет. Я их не люблю, не уважаю. В Европе нормально, что мальчики носят женскую одежду, а девочки - мужскую. В России, думаю, никогда такого не будет. И гей-парадов не было - к чему этот цирк вообще? Если я ущемляю чьи-то права, то пускай эти люди сидят дома.
Моя позиция никогда не изменится. Может, это воспитание - я рос в полноценной нормальной семье. Может, со временем пришло.
Смотришь на западных звезд - мальчика одевают под девочку. Дети Анджелины Джоли, Меган Фокс, куча историй. У них в школах преподают, что геи и лесбиянки – это нормально.
Понятно, что не все геи наряжаются девочками или наряжают так детей, но все равно не хотел бы с такими общаться", - цитирует Дьякова Sport24.
Ранее 31-летний футболист рассказал, что в 2015 году мог стать игроком "Спартака".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18