Дьяков: "Суперпредложений из России мне не поступило"

Защитник Виталий Дьяков рассказал о своем решении перейти в турецкий клуб "Сивасспор".

Напомним, что в прошлом сезоне россиянин защищал цвета "Динамо".

"Суперпредложений из России мне не поступило: звали команды из ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ. Томск послужил мне хорошим примером, поэтому я в России оставаться не хотел. Покинуть родную страну - серьёзный шаг, но я решил на это пойти. Очень интересно попробовать свои силы в другом чемпионате. Тем более я уехал не на Мальту или в Сан-Марино, а в достаточно сильное первенство Турции", - сказал он.

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