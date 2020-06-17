Дьяков заявил, что на выборах президента проголосовал бы за Путина

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Дьяков заявил, что на выборах президента проголосовал бы за Путина

Экс-игрок "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков сказал, что проголосовал бы за президента РФ Владимира Путина.

"Давайте так. Ему есть какая-то альтернатива? Согласен, сейчас не время царей, но кто бы ни был президентом, всегда будут недовольные. Ельцин - плохо, Горбачёв - распад СССР… Когда Путин пришёл, то первые два срока всё было хорошо, поднял страну из-под земли. Смотрю на вещи так: альтернативы Путину нет. Есть просто оппозиционеры вроде Навального, какие-то коммунисты или взять Вольфовича - ими будут ещё больше недовольны, наверное. Если кто-то не хочет Путина, ну идите и голосуйте против поправок.

Никогда не ходил голосовать, но надо когда-то начать. Может, сейчас схожу, если будет время. Проголосую за поправки, а на выборах президента проголосовал бы за Путина, если бы пошёл", - цитирует Дьякова "Чемпионат".

Напомним, что Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

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