Дьяманти стал игроком "Перуджи"

Нападающий Алессандро Дьяманти перешёл в "Перуджу", сообщает официальный твиттер клуба.

34-летний футболист достался "грифонам" бесплатно, поскольку являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2018 года.

Дьяманти, последним клубом которого был "Палермо", известен по выступлениям за "Ливорно", "Вест Хэм", "Болонью", "Гуанчжоу Эвергранд", "Фиорентину" и "Уотфорд". За сборную Италии сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

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