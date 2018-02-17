Дьяманти стал игроком "Перуджи"

Теги перуджаалессандро дьяманти

Дьяманти стал игроком "Перуджи"

Нападающий Алессандро Дьяманти перешёл в "Перуджу", сообщает официальный твиттер клуба.

34-летний футболист достался "грифонам" бесплатно, поскольку являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2018 года.

Дьяманти, последним клубом которого был "Палермо", известен по выступлениям за "Ливорно", "Вест Хэм", "Болонью", "Гуанчжоу Эвергранд", "Фиорентину" и "Уотфорд". За сборную Италии сыграл 17 матчей и забил 1 гол.    

Не пропустите: Гаттузо: "Горжусь тем, что тренирую "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 СПАЛ 42 78
2 Хеллас Верона 42 74
3 Фрозиноне 42 74
4 Перуджа 42 65
5 Беневенто 42 65
6 Читаделла 42 63
7 Карпи ФК 1909 42 62
8 Специя 42 60
9 Новара 42 56
10 Салернитана 42 54
11 АКД Виртус Энтелла 42 54
12 Бари 42 53
13 Чезена 42 53
14 Авеллино 42 50
15 Брешия 42 50
16 Асколи 42 49
17 Про Верчелли 42 49
18 Тернана 42 49
19 АСД Трапани Кальчио 42 44
20 Виченца 42 41
21 Пиза 42 35
22 Латина 42 32
Полная таблица

топ-5 тегов