"Дьявольская" кость в "волчьем" горле: "Рома" и "Милан" не смогли выявить победителя в 22 туре Серии "А"

В центральном матче 22 тура Серии "А" встречались два соседа по турнирной таблице – "Рома" и "Милан". По состоянию на 22:30 по московскому времени "красно-белые" занимали 4 строчку в таблице, имея в активе 35 баллов. В свою очередь, "волки" располагались на 5 позиции и отставали всего лишь на 1 очко. Перед матчем общественное мнение говорило в пользу "Милана", особенно на фоне недавней голевой активности новичка команды Кшиштофа Пёнтека, который оформил дубль в игре Кубка Италии против "Наполи" и отправил "красно-черных" в полуфинал. "Рома" же свой четвертьфинал национального кубка откровенно провалила, проиграв "Фиорентине" с неприличным счетом 7:1. Очевидно, что на фоне этого появились слухи об отставке главного тренера римлян Ди Франческо, которые также, безусловно, давили на команду.

На 26 минуте предельно равная игра взорвалась благодаря двум главным покупкам "Милана" в зимнее трансферное окно. Лукас Пакета поборолся с Пеллегрини на чужой половине поля, отобрал мяч возле левого края штрафной соперника и практически мгновенно прострелил в район вратарской, где Кшиштоф Пёнтек, словно из ниоткуда, выскочил из-за спин защитников и первым касанием переправил игровой снаряд мимо вратаря хозяев – 0:1. Что касается "Ромы", то в первом тайме подопечные Ди Франческо создали два очень опасных момента и вполне могли сравнивать счет перед перерывом. На 36 минуте Николо Дзаньоло совершил отличный сольный прорыв, ворвался в штрафную площадь и ударил в дальний угол, но Доннарумма вытащил мяч из-под штанги. Но наиболее жарко у ворот кипера "Милана" было на 45 минуте, когда сначала Патрик Шик бил головой метров с семи, но Доннарумма вытащил, а затем Джеко первым поспел на добивание, но вратарь сократил угол обстрела и ногой не дал игровому снаряду полететь в сторону ворот.

В самом начале второго тайма "Рома" убежала в атаку большим числом и сравняла счет. После навеса Карсдорпа с правого фланга Муссакио прерывал полет мяча, но сделал это очень неудачно, так как игровой снаряд полетел точно в ворота. На ту неприятность Доннарумма среагировал, но вот отбить удар Дзаньоло с нескольких метров, который последовал в виде добивания, не смог – 1:1. После того, как счет стал равным, атака обеих команд заметно притихла и напоминала о себе лишь яркими вспышками. Самая яркая случилась на 71 минуте, когда, после навеса с левого угла поля, Джеко пробивал по воротам на ближней штанге, но Доннарумма за счет длинны рук отбил мяч в сторону.

После 80 минуте футболисты "Ромы" на правах хозяев начали активней наседать на ворота "Милана", а в определенный момент эти выпады начали походить на целые навалы. На 81 минуте "волки" могли воплотить свое преимущество в позитивном счете на табло. Лоренцо Пеллегрини открылся под навес внутри штрафной и опасно пробивал головой метров с 12-ти, пытаясь отыграться за ошибку в первом тайме, но игровой снаряд предательски ударился об штангу и ушел за пределы поля. В итоге команды не смогли выявить победителя. Ничья 1:1 оставила места в таблице неизменными и перенесла выяснения отношений на дальнейшие туры чемпионата. Кроме того, обе команды держат в поле зрения "Интер", который имеет отрыв в 4 балла от 4 места, но при этом проиграл уже 2 встречи кряду.

"Рома" – "Милан" – 1:1

Голы: Пёнтек, 26 – 0:1; Дзаньоло, 46 – 1:1

"Рома": Ольсен – Карсдорп (Сантон, 87), Фасио, Манолас, Коларов – Пеллегрини, Де Росси – Флоренци (Эль-Шаарави, 65), Дзаньоло, Шик (Клюйверт, 81) – Джеко.

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес – Пакета (Кастильехо, 79), Бакайоко, Кесье – Сусо (Лаксальт, 87), Чалханоглу, Пёнтек (Кутроне, 87).