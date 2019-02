"Дьявольская" кость в "волчьем" горле: "Рома" и "Милан" не смогли выявить победителя в 22 туре Серии "А"

В центральном матче 22 тура Серии "А" встречались два соседа по турнирной таблице – "Рома" и "Милан". По состоянию на 22:30 по московскому времени "красно-белые" занимали 4 строчку в таблице, имея в активе 35 баллов. В свою очередь, "волки" располагались на 5 позиции и отставали всего лишь на 1 очко. Перед матчем общественное мнение говорило в пользу "Милана", особенно на фоне недавней голевой активности новичка команды Кшиштофа Пёнтека, который оформил дубль в игре Кубка Италии против "Наполи" и отправил "красно-черных" в полуфинал. "Рома" же свой четвертьфинал национального кубка откровенно провалила, проиграв "Фиорентине" с неприличным счетом 7:1. Очевидно, что на фоне этого появились слухи об отставке главного тренера римлян Ди Франческо, которые также, безусловно, давили на команду.

На 26 минуте предельно равная игра взорвалась благодаря двум главным покупкам "Милана" в зимнее трансферное окно. Лукас Пакета поборолся с Пеллегрини на чужой половине поля, отобрал мяч возле левого края штрафной соперника и практически мгновенно прострелил в район вратарской, где Кшиштоф Пёнтек, словно из ниоткуда, выскочил из-за спин защитников и первым касанием переправил игровой снаряд мимо вратаря хозяев – 0:1. Что касается "Ромы", то в первом тайме подопечные Ди Франческо создали два очень опасных момента и вполне могли сравнивать счет перед перерывом. На 36 минуте Николо Дзаньоло совершил отличный сольный прорыв, ворвался в штрафную площадь и ударил в дальний угол, но Доннарумма вытащил мяч из-под штанги. Но наиболее жарко у ворот кипера "Милана" было на 45 минуте, когда сначала Патрик Шик бил головой метров с семи, но Доннарумма вытащил, а затем Джеко первым поспел на добивание, но вратарь сократил угол обстрела и ногой не дал игровому снаряду полететь в сторону ворот.

