"Дьяволы" против "канальщиков": Бельгия в Сочи сразится с Панамой

Бельгия – Панама

Стадион: "Фишт" (Сочи, Россия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Жанни Сиказве (Замбия)

Один из фаворитов чемпионата мира в России – сборная Бельгии свой путь к трофею начнет поединком с дебютантом мундиаля – командой Панамы. Встреча пройдет в рамках группы "G", где кроме этих команд играют также сборные Англии и Туниса.

Сборная Бельгии первой из европейского отбора вышла на ЧМ-2018. Группа "H" оказалась ожидаемо простой для "красных дьяволов", которые, победив в 8-м туре Грецию, стали недосягаемыми для соперников. Продолжила свой феноменальный ход Бельгия и в товарищеских поединках. В текущем году команда Роберто Мартинеса разгромила Саудовскую Аравию (4:0), Египет (3:0) и Коста-Рику (4:1), а также сыграли вничью с Португалией – 0:0.

Бельгийцы в 14-й раз в своей истории вышли в финальную часть чемпионата мира. На прошлом мундиале в Бразилии они дошли до 1/4 финала. Лучшим же достижением сборной Бельгии на чемпионатах мира является 4-е место, которое удалось занять в 1986 году.

Команда Роберто Мартинеса является фаворитом группы, несмотря на наличие в ней англичан. По именам бельгийская сборная явно не уступает родоначальникам футбола, а во многом даже превосходит ее. Состав у "красных дьяволов" сбалансированный во всех линиях, поэтому от них стоит ждать яркого футбола, как минимум на групповом раунде. К чемпионату мира команда Роберто Мартинеса подходит с серией из 19 матчей без поражений, начиная с 6 сентября 2016 года, одержав 14 побед и 5 матчей сыграв вничью.

Сборная Панамы впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. В зоне КОНКАКАФ панамцам во многом помогла сборная Тринидада и Тобаго, которая в последнем туре обыграла США, а "канальщики", в свою очередь, победили Коста-Рику, чем впервые с 1986 года лишили американцев путевки на мундиаль. В честь такого события руководство страны даже приняло решение сделать день выхода команды на чемпионат мира национальным праздником, теперь ежегодно он будет выходным.

А вот результаты Панамы в товарищеских матчах свидетельствуют о том, что вряд ли от "канальщиков" стоит ожидать серьезных свершений. После завершения отбора на мундиаль команда Эрнана Гомеса сумела обыграть только Тринидад и Тобаго (1:0). В этом году панамцы проиграли Дании и Норвегии с одинаковым счетом 0:1, сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0), а также были разгромлены Швейцарией – 0:6.

Интересные факты противостояния сборных Бельгии и Панамы:

Бельгия не проигрывает в последних 19 товарищеских поединках – пять ничьих и 14 побед

Панама после завершения квалификации провела восемь товарищеских матчей, но победить смогла только в одном

Бельгия пропустила только один гол в предыдущих пяти встречах

Три из четырех последних поединков Бельгия выиграла с разницей в три мяча

Ориентировочные составы на игру:

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Азар, Мертенс, Лукаку.

Панама: Пенедо – Р.Торрес, Эскобар, Овалье, Мачадо, Мурильо, Гомес, Годой, Барсенас, Авила, Г.Торрес.

Прогноз на матч Бельгия – Панама:

Бельгия однозначно является фаворитом поединка, команда у Роберто Мартинеса очень опытная и звездная, соперники уровня Панамы ей вполне по зубам. Однако настоящую силу команды Эрнана Гомеса еще не видел никто – наверняка свои лучшие поединки панамцы рассчитывают провести в России. По товарищеским поединкам видно, что "канальщики" неплохо играют в обороне, но имеют явные проблемы с реализацией. Только в одной игре против Швейцарии панамцы дали слабину, все остальные поединки латиноамериканцы держалась вполне достойно. Даже при наличии звездных игроков, вскрыть эту оборону бельгийцам не будет просто.

Букмекеры отдают большой перевес сборной Бельгии, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.20 баллов, в то же время успех панамцев оценивается на уровне 18.00 – 21.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 7.75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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