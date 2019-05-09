"Дьяволы" в пролёте. Что теперь делать "Манчестер Юнайтед"?

Когда-то главный клуб Манчестера остался без ЛЧ. Поклонники плюются и ругают кумиров. А дальше что?

1. Назначить нового спортивного директора

Это – самое важное. В последние годы «Юнайтед» стал забывать, что когда-то сделало его великим. Алекс Фергюсон трудится в поле лица, выполняя работу за нескольких. Стоило ему уйти, как его отсутствие почувствовало сразу несколько отделов.

«Манчестер Юнайтед» не вернётся в мировую элиту до тех пор, пока у Эда Вудворда не отнимут власть. Зампредседатель – превосходный бизнесмен, который поднял финансы клуба на новый уровень, но лучше играть от этого манкунианцы не стали. Трансферная политика была и остаётся хаотичной – и это ещё мягко говоря. Никто не думает о долгосрочных перспективах. На кого падёт глаз, тот и покупается.

«Манчестер Сити» хотел доминировать в английском футболе, и что он сделал? Он нанял тренера и спортивного директора, которые работали сообща с одной целью в уме. «Юнайтед» сменил уже несколько тренеров, у которых были деньги, но не было структуры. Этот клуб реагируют на перемены, а не тщательно продумывает путь к успеху.

Компетентный спортивный директор (нет, не Майк Фелан) очень важен для того, чтобы всё наконец устаканилось в стане «дьяволов». Так в команде наконец будут знать, к чему стремиться. Так удастся убедить новых и существующих игроков в том, какую роль они должны будут выполнять.

Слишком просто обвинять во всём «плохих» новобранцев. Все они были успешны до своего переезда в Манчестер – иначе зачем они здесь? Но без долгосрочных планов клуб топчется на месте с повязкой на глазах.

2. Выгнать балласт

В «Юнайтед» плохих исполнителей нет, но зато полно игроков, которые позволяют себе криминальную беспечность. А почему? Потому что такой пример подают ведущие исполнители.

Гари Невилл говорил, что в команде нет полузащитника, способного отправить пас на девять метров. Это глупость, но это указывает на отсутствие системы или какого-либо чётко выраженного стиля игры. Футболисты будут путаться в ногах до тех пор, пока не начнут понимать, что, собственно, от них требуется.

Впрочем, в «МЮ» есть маргиналы, которым пора освободить место для кого-нибудь нового. Заработать на них не получится (об этом – далее), но ничего уж не поделаешь. Им пора на выход – и всё тут.

Маттео Дармиан, Маркос Рохо, Хуан Мата, Эшли Янг, Антонио Валенсия и Алексис Санчес. Отправьте эту шестёрку восвояси, замените их теми, кто будет сражаться за место в основе. Это же смотивирует тех, кто остался, бороться за свой статус.

3. Вернуть контроль над своими звёздами

Разве что «Арсенал» может спорить с «Юнайтед» за звание клуба, совершенно не умеющего продавать своих футболистов. Частично виной тому заносчивость: раз уж не годишься нам, значит грош тебе цена.

Но всё надо менять. Слишком многие протирали в клубе штаны до тех пор, пока их не продали за сущие копейки. В последние 20 лет лишь два игрока были проданы за сумму, превышающую 20 млн. фунтов (Ди Мария и Роналду). Та же судьба ждёт как минимум пятерых представителей нынешнего состава (в том числе Джонса с новым четырёхлетним контрактом).

И речь даже не о заработке, а о том, что от посредственности нужно уметь избавляться быстро и бесцеремонно. Возьмём к примеру «Ливерпуль», который гордится тем, как продал Коутиньо. Это позволило «красным» потратиться на тех, кто был не только нужен, но и реально хотел выступать за ливерпульцев.

Ходят слухи о Давиде Де Хеа, о Поле Погба, Антони Марсьяле и даже Маркусе Рэшфорде. Какие слухи? Все они не прочь покинуть «Олд Траффорд». Сейчас их уход покажется признаком слабости. Это неправильно. Продажа неугодных звёзд – признак силы. «Мы – «Манчестер Юнайтед», а ты просто один футболист. Мы больше и лучше без тебя».

4. Покупать молодых

В этом сезоне было несколько ярких моментов, и в основном они связаны с молодёжью. Люк Шоу вновь показывает взрослый футбол после восстановления от травмы, а Диогу Далот способен стать основным защитником на много лет вперёд. В полузащите своим зарядом и целеустремлённостью радует Скотт Мактоминей.

Этот процесс должен продолжаться. Из «Кристал Пэласа» можно подписать Эрона Уана-Биссаку, а из-под носа «Сити» хорошо бы утащить Деклана Райса. Джейдон Санчо будет стоить невероятно дорого, но и «Юнайтед» не нищенствует…

Есть и другие варианты: Маттейс де Лигт, Жуан Фелиш, Кай Хаверц, Танги Ндомбеле, Джонатан Дэвид и так далее. Ведущие клубы Европы всё реже покупают готовый продукт, и всё чаще дают шансы звёздам «на вырост».

Ну и главное: покупая молодых, вы даёте болельщикам понять, что планируете наперёд, а не пытаетесь решить насущные проблемы, в панике меняя одного тренера на другого и разменивая одну катастрофу на другую.

5. Знать планы Сульшера

Хуже ошибки может быть только желание как угодно оправдать её.

Уле-Гуннар Сульшер заслуживает, чтобы ему дали больше времени. Он должен провести летнее трансферное окно и предсезонку, в ходе которой у него будет шанс показать, кто в команде главный. Он сможет на пальцах объяснить свою философию и растоптать раздувшееся самомнение особо надутых суперзвёзд. Ему должны помочь, назначив достойного спортивного директора.

Но среди болельщиков есть опасение, что, несмотря на яркий период после увольнения Моуринью, у норвежца недостаёт тактической подкованности для клуба такого уровня.

Ностальгия по фергюсоновским временам начинает изнашиваться. Когда Сульшер забивал один гол за другим, АПЛ была совершенно другой. Клубу нужны новые идеи, а не возвращение старых постулатов. «Дьяволы» после сэра Алекса перепробовали всё и всех, но на посту коуча так и не было человека, который бы не только недавно добился успеха, но и мыслил широко и смело.

У «Юнайтед» должны быть свои цели. Их не нужно анонсировать всему миру, но к ним нужно стремиться всей организацией. Если к октябрю или ноябрю у Сульшера не получится ничего добиться, якшаться с ним не стоит – лучше сразу указать на выход. Иначе нас ждёт ещё один проваленный сезон.

А вдруг новый тренер ступит на порог «Олд Траффорд» со своим списком интересующих его футболистов? Такие проблемы бы не волновали клуб с адекватным директором.

Юрий Сергеев

