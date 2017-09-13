Дырявая оборона "Ливерпуля" позволяет "Севилье" увезти ничью из "Энфилда"
Второй день первого тура группового раунда Лиги чемпионов был насыщен великолепными противостояниями, одним из которых стал поединок на легендарном "Энфилд Роуд" между лидерами квартета "Е" "Ливерпулем" и "Севильей". После трех лет перерыва "красные" возвращаются в турнир номер один, хотя могли бы это сделать еще год назад, если бы в финале Лиги Европы-2016 не уступили андалузцам. Но тот матч – уже история, и с тех пор в обеих командах многое поменялось. Например, испанский клуб после Унаи Эмери возглавил уже второй кряду аргентинский специалист Эдуардо Бериссо, прошлый сезон с "нервионцами" великолепно отработал экспрессивный Хорхе Сампаоли.
Под началом нового коуча севильцы неплохо стартовали в Ла Лиге, после трех туров располагаясь на третьей позиции. Тоже самое относительно Премьер-Лиги можно было бы сказать и о мерсисайдцах, если бы на выходных ребята Юргена Клоппа не уехали из Манчестера с пятью пропущенными голами. Относительно стартовых составов стоит отметить, что немецкий специалист снова заставил большинство "скаузеров" пить валидол еще до матча, доверив место в рамке ворот Лорису Кариусу, по остальным позициям – без изменений. Разве что бросалось в глаза присутствие в заявке на матч Филиппе Коутиньо, выход на поле которого ожидался во втором тайме. Наставник испанского клуба принял очень смелое решение, решив с первых минут выставить достаточно атакующую одиннадцатку игроков.
Вопреки всем прогнозам и ожиданиям, "Севильи" удалось шокировать "Энфилд" уже в дебюте встречи. Безобидный фланговый прострел гостей просто обязан был перехватывать Ловрен, но хорват каким-то образом умудрился махнуть мимо мяча, а грубой ошибкой сполна воспользовался Бен-Йеддер. "Ливерпуль" владел территориальным преимуществом и большую часть времени находился в атаке. Отыграться мерсисайдцам судилось ближе к середине первого тайма, хозяева разыграли великолепную комбинацию, которую замкнул Роберто Фирмино. Забив гол, спустя две минут "красные", поймав кураж, имели стопроцентный момент для второго взятия ворот, но мяч после выстрела Эмре Джана с убойной позиции в нескольких сантиметрах разминулся со штангой.
Во второй половине первой 45-ти минутки подопечные Клоппа немного ослабили хватку, но это не помешало им выйти вперед еще до перерыва. Мохамед Салах запрессинговал Н’Зонзи, после чего сразу же пробил, а сферу рикошетом от ноги Кьяера перелетела через Серхио Рико. Более того, ливерпульцы должны были забивать еще один, но пенальти, заработанный Мане не вышло реализовать Фирмино – удар бразильца пришелся в штангу.
С началом второго тайма страсти на футбольном поле немного поутихли, хотя "Ливерпуль" по-прежнему владел инициативой. "Севилье" еще сложнее стало противостоять хозяевам начиная с 60-й минуты, когда за неспортивное поведение был удален с бровки главный тренер Эдуардо Бериссо. Тем не менее, с такой дырявой обороной, как у "красных" у оппонента всегда найдется шанс. При полном преимуществе, "скаузеры" на 72-й минуте едва ли не в первой атаке андалузцев за всю вторую половину встречи умудрились пропустить. Хоакина Корреа вывели на ударную позицию, и аргентинец без проблем сравнял счет в матче.
Таким образом, "Ливерпуль ", владея колоссальным преимуществом, благодаря детским ошибкам в обороне теряет очки в матче с "Севильей".
"Ливерпуль" – "Севилья" – 2:2
Голы: Бен-Йеддер, 5 – 0:1, Фирмино, 21 – 1:1, Салах, 37 – 2:1, Корреа, 72 – 2:2
"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Джан (Коутиньо, 76), Хендерсон, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 88), Мане (Старридж, 83), Фирмино
"Севилья": Серхио Рико, Меркадо, Пареха, Кьяер, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Писарро (Сарабия, 45+1), Хесус Навас (Корчия, 83), Корреа, Бен-Йеддер (Мурьель, 69)
На 42-й минуте Роберто Фирмино не реализовал пенальти (штанга)
Удаление: Гомез (90+4)
Богдан Архипенко
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