Дюбо: "Спорт Ресифи" продолжает переговоры со "Спартаком" по трансферу Эвертона Фелипе"

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Дюбо: "Спорт Ресифи" продолжает переговоры со "Спартаком" по трансферу Эвертона Фелипе"
Представитель бразильского клуба "Спорт Ресифи" Густаво Дюбо заявил, что полузащитник команды Эвертон Фелипе еще может перейти в "Спартак". 

"Мы продолжаем переговоры со "Спартаком" по трансферу Эвертона Фелипе. В данный момент мы ожидаем  официального предложения от россиян. Я верю, что Эвертона ждет яркое будущее. Если сделка не состоится, он расстроится, но клубный психолог приведет его в норму", - приводит слова Дюбо Radio Jornal.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может заплатить за 20-летнего хавбека 3,5 миллиона евро, но затем "красно-белые" приостановили переговоры.

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