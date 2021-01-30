Дюбуа принес "Лиону" победу над "Бордо"
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Лион" победил "Бордо".
Благодаря победе "ткачи" сместили ПСЖ с первого места, однако у парижан есть игра в запасе.
"Лион" - "Бордо" 2:1
Голы: Токо-Экамби, 32 - 1:0, Калу, 55 - 1:1, Дюбуа, 90 - 2:1
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 23), Дюбуа, Тиаго Мендес, Какре (Лукас Пакета, 63), Бруно Гимараэс (Ауар, 72), Кадевере (Слимани, 72), Депай, Токо-Экамби (Корне, 63).
"Бордо": Костиль, Бенито, Косьельни, Сабали, Бесс, Башич, Бен-Арфа (Лаку, 90), Калу (де Превиль, 76), Адли, Уден (Пундже, 83), Хван Ый Чжо (Траоре, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13