Дюбуа принес "Лиону" победу над "Бордо"

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Дюбуа принес "Лиону" победу над "Бордо"

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Лион" победил "Бордо".

Благодаря победе "ткачи" сместили ПСЖ с первого места, однако у парижан есть игра в запасе.

"Лион" - "Бордо" 2:1

Голы: Токо-Экамби, 32 - 1:0, Калу, 55 - 1:1, Дюбуа, 90 - 2:1

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 23), Дюбуа, Тиаго Мендес, Какре (Лукас Пакета, 63), Бруно Гимараэс (Ауар, 72), Кадевере (Слимани, 72), Депай, Токо-Экамби (Корне, 63).

"Бордо": Костиль, Бенито, Косьельни, Сабали, Бесс, Башич, Бен-Арфа (Лаку, 90), Калу (де Превиль, 76), Адли, Уден (Пундже, 83), Хван Ый Чжо (Траоре, 82).

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