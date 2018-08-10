"Дюделанж" неожиданно обыгрывает "Легию", "Слован" наносит поражение "Рапиду"

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"Дюделанж" неожиданно обыгрывает "Легию", "Слован" наносит поражение "Рапиду"В первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы люксембургский "Дюделанж" неожиданно обыграл польскую "Легию", а словацкий "Слован" нанес поражение австрийскому "Рапиду".

"Слован" - "Рапид" - 2:1

Голы: Шваб, 12 - 0:1, Божиков, 29 - 1:1, Барац, 49 - 2:1 (автогол).
Нереализованный пенальти: Алар, 82 ("Рапид").

"Легия" - "Дюделанж" - 1:2

Голы: Кутюрье, 24 - 0:1, Лопес, 27 - 1:1, Турпель, 62 - 1:2 (пенальти).
Удаление: Астиз ("Легия").

Напомним, ранее состоялось семь матчей ЛЕ

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