"Дюделанж" неожиданно обыгрывает "Легию", "Слован" наносит поражение "Рапиду"
В первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы люксембургский "Дюделанж" неожиданно обыграл польскую "Легию", а словацкий "Слован" нанес поражение австрийскому "Рапиду".
"Слован" - "Рапид" - 2:1
Голы: Шваб, 12 - 0:1, Божиков, 29 - 1:1, Барац, 49 - 2:1 (автогол).
Нереализованный пенальти: Алар, 82 ("Рапид").
"Легия" - "Дюделанж" - 1:2
Голы: Кутюрье, 24 - 0:1, Лопес, 27 - 1:1, Турпель, 62 - 1:2 (пенальти).
Удаление: Астиз ("Легия").
Напомним, ранее состоялось семь матчей ЛЕ.
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