Дюгарри: "Барселона" - это клуб клоунов"

1 Теги барселона

Дюгарри: "Барселона" - это клуб клоунов"

Бывший полузащитник "Барселоны" Кристоф Дюгарри поделился мнением о происходящем в каталонском клубе.

"Это клуб клоунов, у которых всё происходит наоборот. Складывается впечатление, что у них нет долгосрочных проектов. К примеру, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь хотят их продать. Единственный приоритет сейчас - это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание. Накопилось много проблем. Сейчас в "Барселоне" слишком много людей, которые не обладают необходимым профессионализмом", - цитирует француза Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что 47-летний Дюгарри выступал за "Барсу" с 1997 по 1998 год.

Накануне "блауграна" вылетела из Кубка Испании, проиграв "Атлетику" из Бильбао из-за гола в компенсированное время. В Примере "сине-гранатовые" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.

Не пропустите: Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Эт точно!

Ответить

главное

Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место

Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов