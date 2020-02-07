Дюгарри: "Барселона" - это клуб клоунов"
Бывший полузащитник "Барселоны" Кристоф Дюгарри поделился мнением о происходящем в каталонском клубе.
"Это клуб клоунов, у которых всё происходит наоборот. Складывается впечатление, что у них нет долгосрочных проектов. К примеру, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь хотят их продать. Единственный приоритет сейчас - это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание. Накопилось много проблем. Сейчас в "Барселоне" слишком много людей, которые не обладают необходимым профессионализмом", - цитирует француза Mundo Deportivo.
Стоит отметить, что 47-летний Дюгарри выступал за "Барсу" с 1997 по 1998 год.
Накануне "блауграна" вылетела из Кубка Испании, проиграв "Атлетику" из Бильбао из-за гола в компенсированное время. В Примере "сине-гранатовые" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14