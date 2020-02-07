Дюгарри: "Барселона" - это клуб клоунов"

Бывший полузащитник "Барселоны" Кристоф Дюгарри поделился мнением о происходящем в каталонском клубе.

"Это клуб клоунов, у которых всё происходит наоборот. Складывается впечатление, что у них нет долгосрочных проектов. К примеру, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь хотят их продать. Единственный приоритет сейчас - это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание. Накопилось много проблем. Сейчас в "Барселоне" слишком много людей, которые не обладают необходимым профессионализмом", - цитирует француза Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что 47-летний Дюгарри выступал за "Барсу" с 1997 по 1998 год.

Накануне "блауграна" вылетела из Кубка Испании, проиграв "Атлетику" из Бильбао из-за гола в компенсированное время. В Примере "сине-гранатовые" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.

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