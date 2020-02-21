Дюгарри: "Для завоевания "Золотого мяча" Мбаппе нужно брать пример с Холанда"
Известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри дал совет своему соотечественнику форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.
"Мбаппе уникален и очень талантлив. Но лидерская роль налагает определённые обязательства. Что входит в это понятие для атакующего игрока? Отдавать на поле всего себя, постоянно дирижировать игрой, предлагать нестандартные решения. Каков стиль Мбаппе? Всегда быть красавчиком? Нет, футбол работает по-другому.
Санчо и Холанд сделали всё для победы в матче с ПСЖ, а Мбаппе - нет. Чего не хватает Килиану? Того, что сделал Холанд за полтора часа игры. И когда Мбаппе возьмёт с него пример, он выиграет "Золотой мяч", - сказал Дюгарри.
Напомним, что во вторник дортмундская "Боруссия" обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов благодаря дублю Эрлинга Холанда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13