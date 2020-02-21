Дюгарри: "Для завоевания "Золотого мяча" Мбаппе нужно брать пример с Холанда"

Известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри дал совет своему соотечественнику форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Мбаппе уникален и очень талантлив. Но лидерская роль налагает определённые обязательства. Что входит в это понятие для атакующего игрока? Отдавать на поле всего себя, постоянно дирижировать игрой, предлагать нестандартные решения. Каков стиль Мбаппе? Всегда быть красавчиком? Нет, футбол работает по-другому.

Санчо и Холанд сделали всё для победы в матче с ПСЖ, а Мбаппе - нет. Чего не хватает Килиану? Того, что сделал Холанд за полтора часа игры. И когда Мбаппе возьмёт с него пример, он выиграет "Золотой мяч", - сказал Дюгарри.

Напомним, что во вторник дортмундская "Боруссия" обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов благодаря дублю Эрлинга Холанда.

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