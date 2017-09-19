Дюгарри: "Если всё так пойдёт и дальше, то Неймар будет тренировать команду и выбирать состав на матчи"

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал конфликт между Неймаром и Эдинсоном Кавани.

"Неймар - отличный футболист, но он не босс "ПСЖ“. Если всё так пойдёт и дальше, то он будет тренировать команду и выбирать состав на матчи. Эмери должен вмешаться в эту ситуацию. Неймар может стать боссом "ПСЖ", только если будет выигрывать трофеи, а не из-за своего ценника.

Кавани уже четыре года играет за "ПСЖ", и он не тот человек, который будет осложнять кому-то жизнь. Мне нравится Эдинсон. Парень во всех матчах бегает, как сумасшедший, никогда ни на что не жалуется. И то, что на него обрушилось, я считаю непозволительным" - приводит слова Дюгарри Goal.com.

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