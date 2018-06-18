Дюгарри: "Германия не выиграет ни одного матча на ЧМ, если продолжат так играть"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристофф Дюгарри раскритиковал игру сборной Германии в матче против Мексики.

"Немцы больше не голодны к победам. Они напоминают мне нас в 2002-м году. Хедира сыграл катастрофически! Их полузащита сыграла очень плохо... Они не выиграют ни одного матча на турнире, если продолжат так играть", - приводит слова бывшего футболиста ActuFoot.

Напомним, поражение сборной Германии прокомментировал Шмейхель. | soccernews.ru