Дюгарри: "Мне смешно с того, сколько ПСЖ заплатил за Паредеса"

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Дюгарри: "Мне смешно с того, сколько ПСЖ заплатил за Паредеса"

Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался касательно трансфера Леандро Паредеса в ПСЖ.

"Паредес медленнее меня, а ПСЖ выложил за него 47 миллионов евро. Их откровенно ограбили и мне смешно от этого", - приводит слова Дюгарри Foot Mercato.

Паредес перебрался в ПСЖ минувшей зимой. За это время он провел 18 матчей и отдал одну голевую передачу.

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