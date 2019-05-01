Дюгарри: "Мне смешно с того, сколько ПСЖ заплатил за Паредеса"

Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался касательно трансфера Леандро Паредеса в ПСЖ.

"Паредес медленнее меня, а ПСЖ выложил за него 47 миллионов евро. Их откровенно ограбили и мне смешно от этого", - приводит слова Дюгарри Foot Mercato.

Паредес перебрался в ПСЖ минувшей зимой. За это время он провел 18 матчей и отдал одну голевую передачу.

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