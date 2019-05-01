Дюгарри: "Мне смешно с того, сколько ПСЖ заплатил за Паредеса"
Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался касательно трансфера Леандро Паредеса в ПСЖ.
"Паредес медленнее меня, а ПСЖ выложил за него 47 миллионов евро. Их откровенно ограбили и мне смешно от этого", - приводит слова Дюгарри Foot Mercato.
Паредес перебрался в ПСЖ минувшей зимой. За это время он провел 18 матчей и отдал одну голевую передачу.
Читайте также: Игроки ПСЖ недовольны уровнем игры Паредеса, который ранее выступал за "Зенит". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24