Дюгарри: "Моуринью стал карикатурой на самого себя"
Известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри скептически относится к возможному назначению Жозе Моуринью на пост главного тренера ПСЖ.
Ранее сообщалось, что португалец хочет возглавить парижан по окончании текущего сезона.
"Не хочу видеть его в ПСЖ. Моуринью мне больше не нравится. Жозе заблудился в своём футболе, в своём отношении, и стал карикатурой на самого себя. Если бы он мог слушать голос своего сердца, тогда может быть, но сейчас я против его манипуляций", - цитирует Дюгарри L'Equipe.
Напомним, что 56-летний Моуринью остаётся без работы с декабря прошлого года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед".
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Моуринью хочет возглавить ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|35
|55
|6
|Монпелье
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Страсбур
|35
|46
|10
|Ним
|34
|46
|11
|Ренн
|34
|44
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Монако
|34
|33
|17
|Амьен
|34
|33
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24