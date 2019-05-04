Дюгарри: "Моуринью стал карикатурой на самого себя"

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Дюгарри: "Моуринью стал карикатурой на самого себя"

Известный в прошлом французский футболист Кристоф Дюгарри скептически относится к возможному назначению Жозе Моуринью на пост главного тренера ПСЖ.

Ранее сообщалось, что португалец хочет возглавить парижан по окончании текущего сезона.

"Не хочу видеть его в ПСЖ. Моуринью мне больше не нравится. Жозе заблудился в своём футболе, в своём отношении, и стал карикатурой на самого себя. Если бы он мог слушать голос своего сердца, тогда может быть, но сейчас я против его манипуляций", - цитирует Дюгарри L'Equipe.

Напомним, что 56-летний Моуринью остаётся без работы с декабря прошлого года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед".

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