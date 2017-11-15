Дюгарри: "Нынешняя сборная Франции талантливее команды образца 1998-го года"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри похвалил нынешнюю команду "трехцветных".

"У меня сложилось впечатление, что нынешняя команда обладает более ярким талантом, чем был у нас в 1998-м году, когда мы выиграли домашний Чемпионат Мира", - приводит слова известного в прошлом футболиста RMC Sport.

Напомним, вчера французы сыграли вничью с немцами. | soccernews.ru