Дюгарри посоветовал Кавани вырубить Мбаппе
Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Отметим, что Дюгарри не понравился эпизод, в котором Мбаппе после передачи Эдинсона Кавани хотел забить гол рабоной, однако упустил голевой момент.
"На месте Кавани, 32-летнего футболиста, который забил за ПСЖ 200 голов, я бы подождал Мбаппе в раздевалке и вырубил бы его с головы", - приводит слова Дюгарри Daily Mail.
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