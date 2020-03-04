Дюгарри посоветовал Кавани вырубить Мбаппе

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Дюгарри посоветовал Кавани вырубить Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Отметим, что Дюгарри не понравился эпизод, в котором Мбаппе после передачи Эдинсона Кавани хотел забить гол рабоной, однако упустил голевой момент.

"На месте Кавани, 32-летнего футболиста, который забил за ПСЖ 200 голов, я бы подождал Мбаппе в раздевалке и вырубил бы его с головы", - приводит слова Дюгарри Daily Mail.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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