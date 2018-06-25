Дюгарри призвал Месси и Неймара брать пример с Роналду

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Дюгарри призвал Месси и Неймара брать пример с РоналдуЧемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри сравнил лучших игроков современности - Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.

"Мы можем попытаться сравнить Месси, Роналду и Неймара. Разница в них трех видна. Есть игрок, который одержим своим отношением к футболу - это Роналду. Сегодня понятно, почему он находится на вершине. И есть два других игрока, отношение которых к игре отличается. Они являются лидерами своей команды по своей природе, но демонстрируют недостатки лидерских качеств. Роналду может быть менее талантливым, но посмотрите, что он как лидер приносит своей команде. У всех нас есть недостатки... Но Неймару и Месси следовало бы посмотреть на себя в зеркало - на тот образ, который они демонстрируют", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал". | soccernews.ru

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