Дюгарри: "Продал бы Неймара, если бы нашел ему замену"



Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что ПСЖ нужно рассмотреть вариант с продажей бразильского нападающего Неймара.

"Я бы продал Неймара, если бы получил за него 250 миллионов евро. Вместо него можно было бы пригласить три-четырех сильных игроков. Но, конечно же, я бы не стал продавать его, если бы не нашел достойную замену", - приводит слова Дюгарри AS.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Реал". В данный момент он восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Пуйоль: "Неймар ошибся, когда решил покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru