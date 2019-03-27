Дюгарри: "Продал бы Неймара, если бы нашел ему замену"
Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что ПСЖ нужно рассмотреть вариант с продажей бразильского нападающего Неймара.
"Я бы продал Неймара, если бы получил за него 250 миллионов евро. Вместо него можно было бы пригласить три-четырех сильных игроков. Но, конечно же, я бы не стал продавать его, если бы не нашел достойную замену", - приводит слова Дюгарри AS.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Реал". В данный момент он восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|ПСЖ
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|29
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|Лион
|29
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|Марсель
|29
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|Сент-Этьен
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|Реймс
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|Монпелье
|29
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|8
|Ренн
|28
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|Ницца
|29
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|10
|Страсбур
|29
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|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
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|13
|Бордо
|29
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|Тулуза
|29
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|Нант
|28
|31
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|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
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|Дижон
|29
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|20
|ФК Кан
|29
|20