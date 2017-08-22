Дюгарри: "Работа "Барселоны" на трансферном рынке выглядит катастрофической на протяжении нескольких лет"

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Дюгарри: "Работа "Барселоны" на трансферном рынке выглядит катастрофической на протяжении нескольких лет"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал руководство каталонской "Барселоны".

"Работа "Барселоны" на трансферном рынке выглядит катастрофической на протяжении нескольких лет", - приводит слова бывшего футболиста, поигравшего за "сине-гранатовых" в период с 1997-го по 1998-й годы, RMC Sport.

Напомним, "Барселона" увеличила свое предложение по Дембеле. | soccernews.ru

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