Дюгарри раскритиковал Неймара
Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в очередной раз подверг критике форварда ПСЖ Неймара.
"Я считаю, что футбольный клуб больше, чем просто футболисты. Это стадион, публика, которая платит, история... Неймар хоть понимает, что на поле он не один, что есть другие игроки, которые уже вошли в историю ПСЖ? Есть фанаты, которые поклоняются Кавани. Разве понять это так трудно?" - приводит слова Дюгарри AS.
Читайте также: Болельщики ПСЖ освистали Неймара. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Марсель
|22
|47
|3
|Лион
|21
|45
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|22
|34
|6
|Монпелье
|22
|31
|7
|Ренн
|22
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Генгам
|22
|29
|10
|Страсбур
|22
|27
|11
|ФК Кан
|22
|27
|12
|Бордо
|22
|26
|13
|Амьен
|22
|25
|14
|Дижон
|22
|25
|15
|Труа
|22
|24
|16
|Сент-Этьен
|21
|23
|17
|Анжер
|22
|22
|18
|Лилль
|22
|22
|19
|Тулуза
|22
|20
|20
|Метц
|21
|15