Дюгарри считает, что Мбаппе должен перейти в "Реал"

Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о том, где должен продолжить карьеру Килиан Мбаппе.

"Здесь есть над чем подумать, Килиану предстоит принять непростое решение. Скажу так: "Реал" совершит ошибку, если упустит Мбаппе. Килиан - новая жемчужина мирового футбола, а "Реал" - лучший клуб мира. Они должны найти друг друга" - приводит слова Дюгарри RMC.

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