Дюгарри в очередной раз раскритиковал Неймара

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике нападающего ПСЖ Неймара.

"Как мог Неймар не быть там, со своими товарищами по команде, когда они завоевали титул? Клуб отводит ему роль лидера, а он даже не участвует в победе? Как он может смотреть своим партнерам в глаза, когда ведет себя подобным образом? Ему плевать на клуб. Как такое возможно, что ПСЖ может это принять? Я думаю, это возмутительно.

Если бы он играл за "Барселону", он бы вернулся в команду без проблем. Будь я в тот момент в ПСЖ, я был бы очень зол из-за его поступка. Я не перевариваю тех футболистов, которые беспокоятся только о себе, потому что матчи выигрывает команда. Этого никогда не делают отдельные игроки. И люди все еще думают, что с таким отношением ПСЖ сможет выиграть Лигу Чемпионов!" - приводит слова Дюгарри Marca.

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