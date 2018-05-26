Дюгарри высказался о трансферной стоимости Гризманна

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Дюгарри высказался о трансферной стоимости Гризманна

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал возможный уход Антуана Гризманна из "Атлетико".

"Перед Гризманном множество предложений. Его клаусула составляет 100 миллионов евро, пришло время решать. Он должен определиться до начала Чемпионата Мира, это будет идеальный вариант.

Да, это гора денег, но 100 миллионов за такого футболиста - почти что подарок. Все клубы мира хотят видеть его у себя" - приводит слова Дюгарри Goal.com.

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