Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС
Единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) стал действующий глава союза Александр Дюков. Кандидатура функционера была выдвинута 56 организациями — членами РФС, сообщается на сайте организации.
4 февраля 2021 года пройдет внеочередная конференция РФС, на которой и пройдут выборы.
Напомним, 53-летний Дюков занимает пост президента РФС с 22 февраля 2019 года.
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