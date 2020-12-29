Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС

Единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) стал действующий глава союза Александр Дюков. Кандидатура функционера была выдвинута 56 организациями — членами РФС, сообщается на сайте организации.

4 февраля 2021 года пройдет внеочередная конференция РФС, на которой и пройдут выборы.

Напомним, 53-летний Дюков занимает пост президента РФС с 22 февраля 2019 года.