Дюков может возглавить селекцию "Спартака"

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков, возможно займет аналогичный пост в "Спартаке". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост в стане красно-синих.

Сам Дюков отказался отвечать на вопрос о возможной работе в "Спартаке"

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