Дюков объяснил, почему Карпина выбрали главным тренером сборной России

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о причинах назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

"Мы считаем, что Карпин соответствует тем основным критериям, что были важны для нас. Стиль и видение футбола Карпина совпадает с нашим. "Ростов" действительно играл в интенсивный и современный футбол. Это один из важных критериев для нас. Помимо этого, поскольку до первого матча было совсем немного времени, для нас было важно знание тренеров чемпионата и игроков. В основном футболисты нашей сборной играют в РПЛ.

Также это умение мотивировать. Все мы знаем, что Валерий Георгиевич отличный мотиватор, умеет работать с молодыми игроками. Он до этого не руководил главной сборной, но знает, каково это защищать честь страны. Когда он был футболистом, неоднократно переживал эти моменты, когда внимание всей страны приковано в том числе и к тебе. Он знает, как непросто выступать в таких условиях", - сказал Дюков.

РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

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