Дюков объяснил, почему Карпину разрешили совмещать посты в сборной и "Ростове"

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение союза по поводу будущего наставника сборной России Валерия Карпина.

Напомним, что с тренером продлили контракт до конца 2022 года и разрешили ему параллельно возглавить "Ростов".

"Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать. Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

С учётом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе "Ростов". Валерий Георгиевич – амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы. При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернёт право выступления в международных соревнованиях", - сказал Дюков.

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