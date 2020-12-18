Дюков объяснил, почему в РПЛ не отменят лимит на легионеров

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков раскрыл причины невозможности отмены лимита на легионеров в чемпионате.

"Я противник лимита, но мы должны быть реалистами - лимит утверждает не только РФС, но и Министерство спорта. У нас есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов. Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс", - сказал Дюков.

С текущего сезона в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Проблему лимита называют одним из главных факторов ухудшения результатов российских клубов в еврокубках.

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