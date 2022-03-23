Дюков объяснил, зачем Россия подаст заявку на проведение Евро

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил информацию о том, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

"Декларацию мы направим сегодня. Российская Федерация хорошо готова к проведению масштабных соревнований. Есть богатый успешный опыт проведения соревнований на самом высоком уровне. Безусловно, мы готовы использовать наши стадионы, построенные к чемпионату мира.

Почему подаем заявку? Ситуация в динамике — она может измениться. У нас есть все для проведения соревнований. Почему мы не должны воспользоваться такой возможностью? Это дополнительная возможность для коммуникации. Вы предлагаете закрыться? Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров. Мы получили финал Лиги чемпионов, потом мы его потеряли. Если ничего не делать, то точно ничего не будет. Мы понимаем, что шансы на это снизились. Но они есть, этим надо пользоваться", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

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