Дюков оценил шансы Геркуса стать президентом ФНЛ

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Дюков оценил шансы Геркуса стать президентом ФНЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение бывшего гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса баллотироваться на пост главы ФНЛ.

"Я хорошо отношусь к Илье Геркусу, он давно в футболе и неплохо его знает. Он небезразличный и энергичный руководитель, так что у него есть шанс", - считает Дюков.

Напомним, что ФНЛ осталась без руководителя 7 декабря после заявления об уходе с поста тогдашнего президента Игоря Ефремова, который возглавлял лигу на протяжении 10 лет.

Предполагается, что выборы нового главы турнира состоятся 25 февраля 2021 года.

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