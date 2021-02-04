Дюков огласил задачи для сборной России на ближайшее десятилетие

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Дюков огласил задачи для сборной России на ближайшее десятилетие

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал четыре задачи, которые должна выполнить национальная сборная в ближайшие 10 лет.

1) Стабильно выходить в плей-офф международных турниров, в частности, чемпионатов мира и Европы;

2) Добиться повышения в классе в Лиге Наций, то есть пробиться из дивизиона B в дивизион А;

3) Войти в топ-20 рейтинга ФИФА к 2025 году;

4) Войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

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