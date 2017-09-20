Дюков: "Оставшись в "Зените", Халк совершил пацанский поступок"
Руководитель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков высказался об уходе из клуба бывшего форварда команды Халка.
"Да, Халк хотел уехать на полгода раньше, зимой. Но футбол - это командный вид спорта, а Халк был важным членом нашей команды. Мы просто сели с ним за стол переговоров: "Живанилдо, мы понимаем твою ситуацию, уважаем тебя, но когда до 1/8 финала Лиги Чемпионов остаются считанные недели, мы не можем тебя отпустить. Сейчас клубу необходима твоя помощь, а к вопросу перехода давай вернемся летом".
Он поступил по-пацански, в хорошем смысле этого слова, и остался. В принципе Халк - один из самых открытых, позитивных и любящих футбол людей, которых я когда-либо встречал", - цитирует Дюкова СЭ.
Напомним, "Зениту" поставлена задача выиграть Лигу Европы. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"
-
"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"
-
"Атлетико" с минимальным счетом вновь побеждает "Атлетик" в Бильбао
-
Гибкость Вальверде, роль Месси и эффективность Паулиньо: почему "Барселону" рано списывать со счетов
Лента новостей
-
Месси в 5-ти турах Примеры забил столько же голов, сколько и "Реал"
-
Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса"
-
Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Бертон Альбион" - 4:1 (обзор)
-
"Реал" - "Бетис" - 0:1 (обзор)
-
"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0, "Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1 (обзоры)
-
"Реал" не смог превзойти рекорд "Сантоса"
-
"Севилья" вырвала победу у "Лас-Пальмаса"
-
"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2 (обзор)
-
"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3, "Герта" - "Байер" - 2:1 (обзоры)
-
"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)
-
"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0, "Милан" - СПАЛ - 2:0 (обзоры)
-
Без сенсаций: "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/8 финала кубка лиги
-
Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"
-
"Депортиво" минимально обыграл "Алавес"
-
"Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" обыграл СПАЛ и другие результаты 5-го тура Серии А
-
"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"
-
"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" вырвал волевую победу у "Майнца" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|24
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|Локомотив Москва
|10
|20
|4
|ЦСКА Москва
|10
|19
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Рубин
|10
|14
|7
|Ахмат
|10
|14
|8
|Спартак Москва
|10
|13
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Уфа
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|СКА Хабаровск
|10
|8
|15
|Амкар
|10
|8
|16
|Анжи
|10
|7