Дюков: "Оставшись в "Зените", Халк совершил пацанский поступок"

Руководитель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков высказался об уходе из клуба бывшего форварда команды Халка.

"Да, Халк хотел уехать на полгода раньше, зимой. Но футбол - это командный вид спорта, а Халк был важным членом нашей команды. Мы просто сели с ним за стол переговоров: "Живанилдо, мы понимаем твою ситуацию, уважаем тебя, но когда до 1/8 финала Лиги Чемпионов остаются считанные недели, мы не можем тебя отпустить. Сейчас клубу необходима твоя помощь, а к вопросу перехода давай вернемся летом".

Он поступил по-пацански, в хорошем смысле этого слова, и остался. В принципе Халк - один из самых открытых, позитивных и любящих футбол людей, которых я когда-либо встречал", - цитирует Дюкова СЭ.

Напомним, "Зениту" поставлена задача выиграть Лигу Европы. | soccernews.ru