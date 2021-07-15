Дюков отреагировал на информацию об отказе игроков ЦСКА от вакцинации
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию о том, что футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
"У меня нет такой информации. Правильнее обратиться к ЦСКА. Клубы могут только рекомендовать вакцину. Я выступал за то, что она нужна, я сделал четыре прививки", - приводит слова Дюкова Sports.ru.
Стоит отметить, что из-за подобного отказа футболистов ЦСКА могут отстранить от участия в соревнованиях.
Не пропустите: В ЦСКА отреагировали на слухи об отказе футболистов вакцинироваться от коронавируса. | http://soccernews.ru
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